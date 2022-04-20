Более 60 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

62 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области, за все время пандемии - 109 049. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Выздоровели 170 пациентов, всего - 106 425. За прошедшие сутки летальные случаи не вносились в статистику. По последним данным, в регионе от коронавируса умерли 1810 человек.
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:
- Псков – 34381/21
- Великие Луки – 16734/6
- Бежаницкий район – 1414/1
- Великолукский район – 2623/0
- Гдовский район – 1944/1
- Дедовичский район – 2804/1
- Дновский район – 882/0
- Красногородский район – 993/0
- Куньинский район – 966/0
- Локнянский район – 1050/0
- Невельский район – 4972/11
- Новоржевский район – 1156/1
- Новосокольнический район – 3123/2
- Опочецкий район – 3322/7
- Островский район – 5206/7
- Палкинский район – 1059/0
- Печорский район – 2480/4
- Плюсский район – 1715/2
- Порховский район – 3854/4
- Псковский район – 8738/4
- Пустошкинский район – 1333/0
- Пушкиногорский район – 1456/2
- Пыталовский район – 1449/0
- Себежский район – 2690/6
- Стругокрасненский район – 1820/5
- Усвятский район – 706/0.