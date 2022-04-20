Общество

Более 60 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

62 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области, за все время пандемии - 109 049. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровели 170 пациентов, всего - 106 425. За прошедшие сутки летальные случаи не вносились в статистику. По последним данным, в регионе от коронавируса умерли 1810 человек.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах: