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Общество

Маломобильная пенсионерка из Себежа обратилась за помощью к Александру Котову

21.04.2022 12:17|ПсковКомментариев: 0

Пенсионерка Клавдия Бученкова обратилась за помощью к председателю областного Собрания депутатов Александру Котову. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, 21 апреля спикер провел прием граждан, и хотя противоэпидемические ограничения уже сняты, общение прошло в дистанционном формате – из-за перелома шейки бедра 85-летняя женщина не может передвигаться.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Клавдия Бученкова рассказала, что получила травму год и семь месяцев назад, но до сих пор не восстановилась и не имеет информации о своем состоянии. Последний рентгеновский снимок ей делали в марте прошлого года, и тогда кости не срослись. Поездка в Себежскую районную больницу из деревни Шуты была настоящим стрессом для маломобильной пожилой женщины, поэтому на этот раз пенсионерка обратилась с просьбой провести обследование на дому.

«Я вызывала терапевта, но для нее я здоровый человек, а хирург без снимка диагноз не поставит», - рассказала Клавдия Бученкова. Пенсионерка отметила, что при благоприятном исходе готова заниматься реабилитацией, в противном случае ей необходимо получить инвалидность. Ситуация осложняется тем, что женщина зарегистрирована не в Себежском районе, а в Москве, стоит на учете в столичной службе соцзащиты, но на меры поддержки претендовать не может из-за отсутствия документов. Взрослые дочери живут с семьями в Тамбовской и Орловской областях, помогает лежачей пациентке соседка. Особую обиду пожилой женщины вызывает то, что она не может претендовать на статус ребёнка войны, хотя детские годы провела на территории оккупированного Себежского района – областной закон распространяется только на жителей региона, а федеральный до сих пор не принят.

«К вам обязательно приедут, расскажут о ваших правах, о мерах поддержки, на которые вы можете претендовать. Выясним, что можно сделать без посещения больницы, и поможем организовать врачебный осмотр», - пообещал Клавдии Бученковой спикер Собрания Александр Котов.
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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