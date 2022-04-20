Великолукский депутат помог отремонтировать детскую площадку

Депутат Великолукской городской думы Евгений Шумайлов поучаствовал в благоустройстве города. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Евгений Шумайлов / «ВКонтакте»
Жители улицы Сизова в Великих Луках провели субботник и убрали территорию вокруг магазина и детской площадки, говорится в сообщении.
«В свою очередь оказал содействие в вывозе собранного мусора и помог с ремонтом детской площадки. Я уверен, что нужно поддерживать хорошие и добрые инициативы великолучан!» – добавил депутат.