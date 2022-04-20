Общество

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга «Система образования Пскова на пороге окончания учебного года»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга «Система образования Пскова на пороге окончания учебного года», который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».

Как ведется подготовка к ЕГЭ? Каковы настроения выпускников, их родителей и педагогов накануне этих испытаний? Сдадут ли новую школу на Юбилейной в установленные сроки с учетом непростой экономической ситуации? И когда свои двери после реконструкции распахнет Технический лицей?

На эти и другие вопросы ответят начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко и главный специалист управления Наталья Кучерова.