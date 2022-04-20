Общество

Анна Кузыченко: Мы активно строим детские сады, и они востребованы

В Пскове востребованы новые детские сады. Об этом сообщила начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко в ходе онлайн-брифинга 21 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы активно строим сады. И они все востребованы», — отметила Анна Кузыченко. Она напомнила, что 21 марта открылся новый детский сад на улице Коммунальной.

Начальник городского управления образования рассказала, что на финишной прямой находится строительство общеобразовательной школы на 825 мест на улице Юбилейной. Сроки сдачи — 1 декабря 2022 года. «Стремимся, чтобы школа быстрее распахнула свои двери», — продолжила Анна Кузыченко.

В перспективе — школа на пересечении улиц Кузбасской Дивизии и Народной (на улице Киселева). «Ждем, что школа откроет свои двери в 2022-2023 годах», — добавила она.