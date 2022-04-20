Общество

Почти 30% школьников в Пскове учатся во вторую смену

Почти 30% школьников в Пскове учатся во вторую смену. Об этом сообщила начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко в ходе онлайн-брифинга 21 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«26% детей продолжают учится во вторую смену. В первую очередь, это школы Завеличья. Но и Центр, и Запсковье представлены во второй смене в школах», — отметила она.

Анна Кузыченко обратила внимание, что в новых школах, в том числе в инженерно-лингвистической гимназии, второй смены не будет.

«Сегодня из 28 школ 20 ведут работу в две полных смены. Полная загрузка. Примерно 500 детей в год прибавляется к имеющейся статистике второй смены», — добавила она.