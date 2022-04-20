Почти 30% школьников в Пскове учатся во вторую смену. Об этом сообщила начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко в ходе онлайн-брифинга 21 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Анна Кузыченко обратила внимание, что в новых школах, в том числе в инженерно-лингвистической гимназии, второй смены не будет.
«Сегодня из 28 школ 20 ведут работу в две полных смены. Полная загрузка. Примерно 500 детей в год прибавляется к имеющейся статистике второй смены», — добавила она.