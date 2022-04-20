Общество

Директор «ЗЭТО» Денис Мунштуков вышел на субботник вместе с великолучанами

Депутат Великолукской городской Думы, директор завода электротехнического оборудования Денис Мунштуков принял участие в субботнике. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Денис Мунштуков / «ВКонтакте»

«Вышли на уборку у дома №20 на улице Рижской. Рад, что традиция весенних субботников живет!» – отметил он.

Жители дома рассказали депутату о наболевших проблемах. Так, по их словам, недавно на улице Сеньковской установили освещение, но сотрудники электросетей не убрали за собой спиленные деревья, которые перегородили ручей, а также не организовали обрезку ветвей, возле которых проходят провода, говорится в сообщении.

«По этому поводу я сделаю депутатский запрос в УЖКХ и постараюсь решить проблему!» – пообещал депутат.