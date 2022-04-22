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Собрание избранных звезд показал псковский астроном-любитель

25.04.2022 08:00|ПсковКомментариев: 0

Собрание избранных звезд показал псковский астроном-любитель Сергей Попов. Фотографии размещены в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Собрание избранных звезд, которые как-то раз фотографировал на одном из выездов. Выдержка каждой звездочки - 1 минута», - написал автор снимков.

Еще один участник группы Петр Митрофанов запечатлел метеор потока Лириды. «Единственный метеор потока Лириды, который "попался" в кадр, причем довольно слабый. Помешала облачная погода, съемка велась в городе с балкона в ночь с 22 на 23 апреля. Возможно, стоило снимать в предыдущую ночь, так как вопреки прогнозам, было ясно. Впрочем, как говорят, другие наблюдатели за 2.5 часа удалось увидеть максимум десяток метеоров. В общем, совсем не активный поток. Следующий метеорный поток - Эта-Аквариды, 5-6 мая, но условия его видимости в Псковской области неблагоприятные, т. к. радиант восходит только под утро и располагается крайне низко над горизонтом, да и продолжительности ночи в эти дни совсем короткая», - рассказал он и поделился видео.

Источник: Псковская Лента Новостей
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