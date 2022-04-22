Общество

Деньги за ветки предлагают получать псковичам

Необычные вакансии предлагаются на сайтах по поиску персонала. Как пишет ЦДИ, к примеру, один из работодателей обещает платить зарплату за ветки.

Так, на временную подработку требуются 3-4 человека. Работа заключается в нарезке черенков ивовой лозы. В состав работ входит срезка прута, перенос до места черенкования, непосредственно черенкование длиной 45 или 95 см, подсчет и связка в пучки по 100 штук.

Работодатель сразу уточняет, что данная вакансия не для лодырей, а оплата за труд предусмотрена сдельная: 2 рубля/шт. за черенок 45 см и 4 рубля/шт., за черенок 95 см. В качестве бонусов указаны доставка до места работы и предоставление секаторов.