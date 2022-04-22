Общество

Псковичей приглашают на военную службу по контракту

Жителей Пскова и Псковского района приглашают на военную службу по контракту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военном комиссариате.

Заключить контракт могут офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты запаса.

Среди основных требований к кандидатам: годность по состоянию здоровья к военной службе, возраст от 18 до 40 лет и хорошая физическая подготовка. Также желающим заключить контракт необходимо отслужить действительную военную службу, а также пройти профессионально-психологический отбор и проверку УМВД и ФСБ.

Справки можно получить по адресу: Псков, улица Первомайская, 38, кабинет 22. Телефон: 72-72-65.