Общество

Более 11 тысяч человек приняли участие в праздновании Пасхи в храмах Псковской области

Более 11 тысяч человек приняли участие в праздновании Пасхи в храмах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В ночь с 23 на 24 апреля на территории 70 населенных пунктов Псковской области состоялись мероприятия, посвященные празднованию Пасхи. «В 126 храмах и церквях региона прошли торжественные литургии и крестные ходы, в которых приняли участие более 11 тысяч человек», — отметили в ведомстве.

Для обеспечения безопасного проведения пасхальных церемоний задействовали более 400 полицейских, сотрудников и военнослужащих Росгвардии, представителей частных охранных организаций и народных дружин. «Благодаря организованному несению службы сотрудниками органов внутренних дел праздничные мероприятия для псковичей прошли без нарушений общественного порядка», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, руководство УМВД России по Псковской области поздравило настоятеля церкви Успения Божией Матери с Пароменья отца Алексея – члена Общественного совета при региональном УМВД. Полицейские поблагодарили общественника за активную просветительскую и профилактическую работу.