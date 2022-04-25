Общество

«Вахта памяти» началась в Невельском районе

«Вахта памяти» открылась в Невельском районе 25 апреля, сообщает газета «Невельский вестник».

Руководитель поискового отряда «Патриот 60» и поискового объединения «Псковский рубеж» Кирилл Шляц рассказал, что сегодня открывается межрегиональная поисковая экспедиция «Вахта памяти. Невель 2022». Ее цель - проведение экспедиций по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

«Локация выбрана не случайно - это место прорыва трех уральских дивизий в июле 1941 года из немецкого окружения. Именно поэтому здесь сегодня присутствуют ребята из Пермского края, поисковики из Башкирии, Москвы, Санкт-Петербурга и других мест», - отметил Кирилл Шляц.

Сегодня пройдет активные поисковые работы. «Уверены, что, как и весной прошлого года, мы сможем не только найти останки бойцов, но и узнать их имена», - добавил он.