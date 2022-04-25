Общество

Как псковские випы отметили Пасху

В воскресенье, 24 апреля, все православные верующие отмечали самый главный праздник церковного года. Пасха – один из немногих православных праздников, который любят и отмечают даже те, кто не ходит в церковь. С четверга по воскресенье мы наблюдали целый флешмоб из яиц и куличей. В праздничную подборку попали псковские випы, которые открыто поделились традициями празднования с псковичами.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в этом году хоть и не поделился с подписчиками пасхальными кулинарными шедеврами, псковичей со светлым праздником все же поздравил. В своих соцсетях он выложил видео и несколько фото с большой службы в Пскове. Хотя сам глава региона на снимках замечен не был, он пожелал всем встретить Светлое Христово Воскресение в кругу близких и родных, окружить их заботой и вниманием.

«В этот день наши сердца наполняются особой радостью и светом, надеждой и любовью к ближним. Пусть этот праздник принесет в ваши дома любовь, мир и спокойствие, подарит радость!» - написал Михаил Ведерников в соцсетях.

А вот глава администрации Пскова Борис Елкин своим праздничным столом с подписчиками поделился. В социальных сетях он опубликовал красивые пасхальные куличи и яйца, которые, судя по цвету, выкрашены классическим способом с помощью шелухи от лука.

«Желаю каждому огромного счастья, взаимопонимания, мира и добра! Пусть в вашей жизни будет больше светлых дней и сотни поводов для улыбки. Тепла и радости в ваш дом, благополучия и здоровья», - написал Борис Елкин на своей страничке.

Глава города Пскова Елена Полонская в соцсетях красотой пасхальных яств нас не порадовала, зато выложила несколько фотографий из церкви.

«Дорогие друзья! Хочу пожелать вам, чтобы дом был наполнен уютом, жизнь – любовью и счастьем, а ваши родные всегда были здоровы. Пусть ангел-хранитель оберегает вас и ваши семьи. Мира, добра, любви вам и вашим близким», - пожелала Елена Полонская своим подписчикам.

Сходил на воскресную службу и депутат Гордумы Григорий Турчин. Для этого мероприятия депутат выбрал церковь пророка Ильи у Брода, которая находится в Выбутах, на родине святой равноапостольной великой княгини Ольги.

Председатель регионального профобъединения Игорь Иванов накануне Пасхи вместе с семьей посетил Псково-Печерский монастырь. По его словам, туда он прибыл, чтобы освятить пасхальные куличи, помолиться за себя и близких, ведь в монастыре всегда царит особенная благодать.

«Это главный христианский праздник, несущий свет и теплоту в наши души, пробуждающий в нас самые светлые чувства. В этот радостный для всех христиан день желаю всем, здоровья, добра, процветания и единодушия. Христос Воскрес!» - поздравил верующих псковичей Игорь Иванов в соцсетях в воскресенье.

Руководитель регионального УФАС Ольга Милонаец также к Пасхе подготовилась заранее. Еще в пятницу на своей странице «ВКонтакте» она рассказала подписчикам, что ее супруг уже напек куличи, а она к празднику вырастила первый урожай – зеленый лук.

«Только сегодня появилась минутка для пасхальных крашенок. Знаю поздновато, но… работа. Вечер пятницы, по православному очень грустный, но для нас, грешных, очень приятный. Можно немного выдохнуть. Готовлю семь горячих блюд на Пасху, свекор-белорус приказал, слушаюсь», - пошутила Ольга Милонаец.

Не обошелся праздник без красивых яиц и кулича и у депутата Псковского областного Собрания Алексея Севастьянова. К Пасхе политик, судя по всему, готовился серьезно – даже купил праздничную скатерть с курочками.

За день до Пасхи Алексей Севастьянов выложил очередное видео из рубрики «настоящие мужские забавы», где рассказал, что его семья решила побаловать себя пасхальным гусем с яблоками и апельсинами, и объяснил, как правильно его приготовить.

Депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин своим праздничным столом не поделился, но с праздником псковичей все же поздравил, представив их вниманию песню. Политик пожелал всем подписчикам добра, мира и благополучия и исполнил на фортепиано отрывок из саундтрека к фильму Malena, где в главной роли снялась Моника Белуччи.

В партии «Новые люди» в празднику подошли серьезно – провели целый мастер-класс по окрашиванию деревянных пасхальных яиц для детей.

А депутат Псковского областного Собрания от этой партии Андрей Маковский ограничился публикацией своего фото со службы, и привел главные строки из пасхального церковного песнопения.

«С праздником! Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав», - написал депутат.

Депутат Гордумы Денис Иванов опубликовал в соцсетях интересную композицию из пасхальных яиц и весенних цветов.

«Христос Воскрес! Пусть в праздник Пасхи жизнь откроет врата к счастью, радости и добрым надеждам. От души желаю мира на Земле, любви в сердце, веры во всё хорошее и благих мыслей, материализующихся каждый день», - поздравил псковичей депутат.

Еще один депутат гордумы Сергей Колосов поделился с подписчиками фото пасхальных яиц, которые он поместил в красивую соломенную вазу.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак в канун Воскресения Христова привез пасхальные куличи для прихожан Свято-Николаевского собора в Мариуполе.

«Куличи довезем и в другие два Храма, что на Левом берегу. У людей должен быть праздник. И обращение Святейшего Патриарха передали, чтобы его зачитали во всех Храмах», - написал Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Еще один сенатор от Псковской области Елена Бибикова в праздник Пасхи посетила храм святого Василия на Горке в Пскове и позвонила в колокола.

«Сегодня после литургии в великий праздник Святой Пасхи посчастливилось позвонить в колокола на звоннице храма святого Василия на Горке. Конечно, под руководством людей в этом деле опытных. По традиции в Светлую Седмицу в православных храмах каждый желающий может позвонить в колокола, причем в любое время в течение дня, но в зависимости от разрешения настоятеля» - отметила сенатор.

А бывший заместитель губернатора Псковской области, руководитель аппарата фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Максим Жаворонков отметил праздник по-спортивному. 24 апреля он принял участие в VII Псковском марафоне.

Всю Светлую (следующую) неделю после Пасхи принято принимать гостей и навещать близких и друзей, а также пожилых родственников и всех тех, кто по каким-то причинам не может выбраться в храм. Хорошо принести этим людям куличи и крашеные яйца. Как мы выяснили, и тем, и другим псковские випы запаслись впрок. Так что, на все добрые дела должно хватить.

Ксения Журавкова