Как псковские випы отметили Пасху

В воскресенье, 24 апреля, все православные верующие отмечали самый главный праздник церковного года. Пасха – один из немногих православных праздников, который любят и отмечают даже те, кто не ходит в церковь. С четверга по воскресенье мы наблюдали целый флешмоб из яиц и куличей. В праздничную подборку попали псковские випы, которые открыто поделились традициями празднования с псковичами.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в этом году хоть и не поделился с подписчиками пасхальными кулинарными шедеврами, псковичей со светлым праздником все же поздравил. В своих соцсетях он выложил видео и несколько фото с большой службы в Пскове. Хотя сам глава региона на снимках замечен не был, он пожелал всем встретить Светлое Христово Воскресение в кругу близких и родных, окружить их заботой и вниманием.
А вот глава администрации Пскова Борис Елкин своим праздничным столом с подписчиками поделился. В социальных сетях он опубликовал красивые пасхальные куличи и яйца, которые, судя по цвету, выкрашены классическим способом с помощью шелухи от лука.
Глава города Пскова Елена Полонская в соцсетях красотой пасхальных яств нас не порадовала, зато выложила несколько фотографий из церкви.
Сходил на воскресную службу и депутат Гордумы Григорий Турчин. Для этого мероприятия депутат выбрал церковь пророка Ильи у Брода, которая находится в Выбутах, на родине святой равноапостольной великой княгини Ольги.
Председатель регионального профобъединения Игорь Иванов накануне Пасхи вместе с семьей посетил Псково-Печерский монастырь. По его словам, туда он прибыл, чтобы освятить пасхальные куличи, помолиться за себя и близких, ведь в монастыре всегда царит особенная благодать.
Руководитель регионального УФАС Ольга Милонаец также к Пасхе подготовилась заранее. Еще в пятницу на своей странице «ВКонтакте» она рассказала подписчикам, что ее супруг уже напек куличи, а она к празднику вырастила первый урожай – зеленый лук.
Не обошелся праздник без красивых яиц и кулича и у депутата Псковского областного Собрания Алексея Севастьянова. К Пасхе политик, судя по всему, готовился серьезно – даже купил праздничную скатерть с курочками.
За день до Пасхи Алексей Севастьянов выложил очередное видео из рубрики «настоящие мужские забавы», где рассказал, что его семья решила побаловать себя пасхальным гусем с яблоками и апельсинами, и объяснил, как правильно его приготовить.
Депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин своим праздничным столом не поделился, но с праздником псковичей все же поздравил, представив их вниманию песню. Политик пожелал всем подписчикам добра, мира и благополучия и исполнил на фортепиано отрывок из саундтрека к фильму Malena, где в главной роли снялась Моника Белуччи.
В партии «Новые люди» в празднику подошли серьезно – провели целый мастер-класс по окрашиванию деревянных пасхальных яиц для детей.
А депутат Псковского областного Собрания от этой партии Андрей Маковский ограничился публикацией своего фото со службы, и привел главные строки из пасхального церковного песнопения.
Депутат Гордумы Денис Иванов опубликовал в соцсетях интересную композицию из пасхальных яиц и весенних цветов.
Еще один депутат гордумы Сергей Колосов поделился с подписчиками фото пасхальных яиц, которые он поместил в красивую соломенную вазу.
Секретарь генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак в канун Воскресения Христова привез пасхальные куличи для прихожан Свято-Николаевского собора в Мариуполе.
Еще один сенатор от Псковской области Елена Бибикова в праздник Пасхи посетила храм святого Василия на Горке в Пскове и позвонила в колокола.
А бывший заместитель губернатора Псковской области, руководитель аппарата фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Максим Жаворонков отметил праздник по-спортивному. 24 апреля он принял участие в VII Псковском марафоне.
Всю Светлую (следующую) неделю после Пасхи принято принимать гостей и навещать близких и друзей, а также пожилых родственников и всех тех, кто по каким-то причинам не может выбраться в храм. Хорошо принести этим людям куличи и крашеные яйца. Как мы выяснили, и тем, и другим псковские випы запаслись впрок. Так что, на все добрые дела должно хватить.
Ксения Журавкова