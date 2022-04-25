Псковичи могут выучиться на менеджера или экономиста в Тверском филиале РАНХиГС

Филиал Северо-Западной академии государственной службы в Твери начал свою работу в 1998 году. Первоначально задачами Тверского филиала СЗАГС были подготовка, переподготовка и повышение квалификации чиновников региона. Позже здесь заочно стали получать высшее образование студенты.
Фото: Тверской филиал РАНХиГС
Тверской филиал РАНХиГС, который образовался в 2011 году, стал правопреемником филиала СЗАГС в Твери. За все время из его стен вышли более 5 000 высококвалифицированных специалистов.
В Тверском филиале РАНХиГС абитуриентам предлагают получить высшее образование по трем основным направлениям:
Подробнее об условиях поступления можно узнать в лонгриде Псковской Ленты Новостей.