Общество

Псковичи могут выучиться на менеджера или экономиста в Тверском филиале РАНХиГС

Филиал Северо-Западной академии государственной службы в Твери начал свою работу в 1998 году. Первоначально задачами Тверского филиала СЗАГС были подготовка, переподготовка и повышение квалификации чиновников региона. Позже здесь заочно стали получать высшее образование студенты.

Фото: Тверской филиал РАНХиГС

Тверской филиал РАНХиГС, который образовался в 2011 году, стал правопреемником филиала СЗАГС в Твери. За все время из его стен вышли более 5 000 высококвалифицированных специалистов.

В Тверском филиале РАНХиГС абитуриентам предлагают получить высшее образование по трем основным направлениям:

Экономика

Менеджмент

Государственное и муниципальное управление.

Подробнее об условиях поступления можно узнать в лонгриде Псковской Ленты Новостей.