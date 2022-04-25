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Общество

Александр Борисов прокомментировал итоги прямой линии ЕР с руководством вузов и школ

25.04.2022 16:55|ПсковКомментариев: 0

Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Александр Борисов прокомментировал итоги первой прямой линии «Единой России» с ректорами вузов, директорами школ, старшеклассниками и их родителями со всей страны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, мероприятие посвятили вопросам организации приемной кампании в 2022 году.

«На прямой линии было принято очень нужное решение об увеличении бюджетных мест в вузах, которое позволит исправить ситуацию нехватки кадров: врачей, учителей, инженеров, — отметил Александр Борисов. — Для Псковской области кадровый вопрос в медицине является очень актуальным. И эта инициатива станет стимулом для закрепления молодых специалистов в регионе. Стоит отметить, что в ходе прямой линии был поднят вопрос о снижении бюрократической нагрузки на учителей. "Единая Россия" уже внесла этот законопроект в Государственную Думу. И после принятия его в первом чтении он будет дорабатываться вместе с педагогами».

Участники прямой линии смогли напрямую обратиться к координатору направления народной программы партии «Современное образование и передовая наука», председателю комитета Госдумы по просвещению Ольге Казаковой, первому зампреду комитета Госдумы по науке Александру Мажуге, министру науки Валерию Фалькову, замминистра образования Дмитрию Афанасьеву и руководителю Рособорнадзора Анзору Музаеву.

Валерий Фальков отметил, что к началу приемной кампании при поддержке «Единой России» был усовершенствован суперсервис «Поступление в вузы онлайн».

«Огромное количество выпускников школ смогут подать через портал Госуслуг документы для поступления. Сервис позволяет реализовать особые права — для абитуриентов в электронном виде это можно будет учесть. И мы серьезно усилили договоренности с университетами и создали службу поддержки по всем вопросам», — рассказал Валерий Фальков.

Он также отметил, что в этом году в вузах беспрецедентное количество бюджетных мест — 580 тысяч. Больше всего — медицинских, педагогических и инженерных. Также создано еще 30 тысяч бюджетных мест в магистратуре.

В свою очередь Александр Мажуга напомнил, что количество бюджетных мест было увеличено по поручению президента и при поддержке «Единой России». Дополнительно выделено 45 тысяч мест.

«"Единая Россия" также поддерживает увеличение мест в магистратуре на 30 тысяч. Это возможность улучшить свою квалификацию и быть более востребованным на рынке труда«, — сказал Александр Мажуга.

Также он отметил, что партия вместе с МГЕР будет контролировать ремонт студенческих общежитий, который инициировала и обеспечила финансированием из бюджета «Единая Россия».

«Мы добились того, что будет отремонтировано не менее 300 тысяч квадратных метров общежитий по всей стране. И ждем от вас обратной связи — когда вы будете студентами — чтобы понять, насколько условия проживания соответствуют требованиям, которые вы предъявляете», — обратился Александр Мажуга к старшеклассникам.

Они, в свою очередь, интересовались проведением экзаменов и льготами при поступлении в вузы. Например, учащихся из Приморья интересовал вопрос учета творческих достижений при поступлении в вузы. Первый замминистра образования Дмитрий Афанасьев отметил, что каждый год перечень достижений расширяется, причем у каждого вуза они могут быть свои. Будут учитываться и значки ГТО, золотые, серебряные и бронзовые. Вопрос учета творческих достижение «Единая Россия» проработает с Минкультом, сообщила Ольга Казакова.

«У ГТО есть точные показатели. Они выведены и можно подсчитать норму, а у творческих конкурсов показатели субъективны. Мы вместе с Министерством культуры над этой темой поработаем и посмотрим, можно ли создать объективную систему оценки достижений по творческим конкурсам, которую можно будет брать за норматив», — сказала она.

Новосибирские школьники задали вопрос о целевом обучении. В настоящее время прорабатывается создание единого реестра работодателей, готовых предоставить такую возможность, сообщил Александр Мажуга.

«Мы много на площадке "Единой России" общаемся с работодателями. Есть интересный опыт у отдельных предприятий, которые размещают на сайте раздел "Целевое обучение". Но инициатива с созданием единого реестра прорабатывается», — сказал депутат.

Учителя и директора школ задали вопрос о снижении бюрократической нагрузки. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, а перечень документов, которые должны будут заполнять педагоги, партия составит с Минпросвещения.

«Когда рассмотрим законопроект в первом чтении в Госдуме, над поправками будем работать вместе с педагогами. Также нужно будет работать по содержанию документов, которые заполняют учителя. Если есть дублирующие друг друга документы, дублирующий должен быть убран. Если это можно взять из какой-то цифровой базы ведомств, нужно взять и не перегружать учителей», — подчеркнула Ольга Казакова.

Отдельно на прямой линии остановились на участии в приемной кампании выпускников из Донецкой и Луганской народных республик, беженцев и соотечественников.

«Все интересы этих ребят мы тоже учли. Госдума и правительство пошло навстречу, соответствующие поправки в закон были приняты. Если у них есть желание поступить в вуз, в наших порядках это учтено», — заключил Анзор Музаев.

Теги: #Единая Россия #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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