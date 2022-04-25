Более 50 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

52 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего — 109 265. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
Избавились от инфекции 90 пациентов, всего — 106 645, умерло за весь период пандемии коронавируса — 1813.
Статистика по муниципалитетам:
Псков – 34492/32
Великие Луки – 16765/2
Бежаницкий район – 1426/0
Великолукский район – 2625/1
Гдовский район – 1952/0
Дедовичский район – 2821/3
Дновский район – 882/0
Красногородский район – 999/0
Куньинский район – 969/0
Локнянский район – 1053/1
Невельский район – 4978/0
Новоржевский район – 1156/0
Новосокольнический район – 3125/0
Опочецкий район – 3339/5
Островский район – 5224/2
Палкинский район – 1066/0
Печорский район – 2490/1
Плюсский район – 1718/0
Порховский район – 3876/0
Псковский район – 8749/2
Пустошкинский район – 1345/1
Пушкиногорский район – 1457/1
Пыталовский район – 1453/0
Себежский район – 2724/0
Стругокрасненский район – 1825/0
Усвятский район – 710/1
Иногородние (с 30.12.2020) - 46