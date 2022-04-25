Общество

Более 50 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

52 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего — 109 265. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Избавились от инфекции 90 пациентов, всего — 106 645, умерло за весь период пандемии коронавируса — 1813.

Статистика по муниципалитетам:

Псков – 34492/32

Великие Луки – 16765/2

Бежаницкий район – 1426/0

Великолукский район – 2625/1

Гдовский район – 1952/0

Дедовичский район – 2821/3

Дновский район – 882/0

Красногородский район – 999/0

Куньинский район – 969/0

Локнянский район – 1053/1

Невельский район – 4978/0

Новоржевский район – 1156/0

Новосокольнический район – 3125/0

Опочецкий район – 3339/5

Островский район – 5224/2

Палкинский район – 1066/0

Печорский район – 2490/1

Плюсский район – 1718/0

Порховский район – 3876/0

Псковский район – 8749/2

Пустошкинский район – 1345/1

Пушкиногорский район – 1457/1

Пыталовский район – 1453/0

Себежский район – 2724/0

Стругокрасненский район – 1825/0

Усвятский район – 710/1

Иногородние (с 30.12.2020) - 46