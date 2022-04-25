Общество

В Пскове прошел вечер памяти архитектора-реставратора Елены Морозкиной

В псковской Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева по инициативе Псковского регионального отделения Союза краеведов России и Псковского регионального отделения Союза писателей России прошел вечер памяти «Добрый ангел Псковской земли», посвященный 100-летию со дня рождения архитектора-реставратора, искусствоведа, поэта Елены Морозкиной (16 апреля 1922 года –19 декабря 1999 года). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

Встреча началась с мультимедийной презентации «Памяти Елены Николаевны Морозкиной», подготовленной сотрудниками библиотеки. Сотрудники библиотеки, кроме того, представили посетителям посвященную Елена Морозкиной тематическую книжно-иллюстративную выставку.

После этого перед собравшимися выступила краевед и журналист Тамара Вересова со своими воспоминаниями о Морозкиной и с фотографиями из личного архива.

Тамара Вересова также подробно рассказала про книги Елены Морозкиной, сделала обзор публикации о ней в различных изданиях.

Своими воспоминаниями о Елена Морозкиной с собравшимися поделились краевед Татьяна Медникова, поэт и писатель, художник Валерий Мухин, поэтесса Вита Пшеничная, историк Владимир Антипов, архитектор-искусствовед Ирина Голубева, художник, краевед Александр Александров, журналист Олег Константинов.

Елена Морозкина — российский архитектор-реставратор, искусствовед, поэт, исследователь древнего зодчества псковской, новгородской, архангельской, карельской земель, кандидат искусствоведения, член Союза архитекторов России и Союза писателей России (1997), участница Великой Отечественной войны.

Елена Морозкина родилась 16 апреля 1922 года в местечке Черный Бор (ныне — в черте Смоленска). Окончила школу в Смоленске, поступила в Горьковский строительный институт, где проучилась один семестр.

После начала Великой Отечественной войны в возрасте 19 лет (1942 год) Елена Морозкина ушла добровольцем в Красную армию. Три с половиной года она служила рядовым в зенитной части — пулеметной роте 289-го Отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Воспоминания о войне, страшных фронтовых буднях неоднократно становились в дальнейшем темой ее стихов.

После войны Елена Морозкина окончила Строительный институт Моссовета в Москве, поступила в аспирантуру Московского архитектурного института (МАРХИ). Ее кандидатская диссертация была посвящена церковному зодчеству Пскова. Десять лет она работала над темой «Зодчество Пскова как наследие» под научным руководством профессора МАРХИ Николая Брунова (1898-1971). Работала архитектором в институте Генерального плана города Москвы, в институте «Моспроект»., преподавателем в МАРХИ, Даугавпилсском государственном педагогическом университете.

В период хрущевских гонений на церковь в конце 1950-х годов Елене Морозкиной удалось привлечь внимание общественности к погибающим памятникам псковского церковного зодчества. Благодаря ряду публикаций она смогла доказать художественную ценность Крыпецкого монастыря, который намечался к сносу. В результате Министерство культуры РСФСР поставило ансамбль Крыпецкого монастыря на государственную охрану как памятник республиканского значения. Заступничеством Елены Морозкиной также были спасены Покровская башня (Псков), церковь Богоявления с Запсковья, собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря и другие памятники Пскова и Псковской области, а также в Новгороде, Смоленске и других городах России.

Умерла 12 декабря 1999 года в Москве. На доме в Пскове (Рижский проспект, 57), где жила Елена Морозкина, установлена мемориальная доска.