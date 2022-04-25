Общество

Приставы рассказали, как спасли псковичей от мошенников

13 жителей Псковской области не пострадали от действий мошенников благодаря выявлению судебными приставами документов, имеющих признаки подделки. Такую статистику за период с 2021 года по март 2022 года приводит пресс-служба регионального УФССП России.

«В УФССП России по Псковской области проводится работа, направленная на предотвращение совершения правонарушений, связанных с использованием поддельных исполнительных документов (судебные приказы, исполнительные листы). По указанным фактам материалы направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения в порядке статей 144–145 УПК РФ», - отметили в ведомстве.

В настоящее время по данным фактам возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

В случае исполнения поддельных судебных приказов, исполнительных листов к добропорядочным гражданам могут быть применены меры принудительного исполнения. «Сотрудники УФССП работают на опережение, выявляя такие случаи мошенничества и предотвращая нарушение правд граждан, которые могут пострадать от исполнения поддельных исполнительных документов, потеряв свои денежные средства», - добавили в пресс-службе.