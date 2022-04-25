Общество

Любители громкой музыки скинули псковича с лестницы за замечание

Псковичка рассказала, как ее мужа скинули с лестницы любители громкой музыки, живущие по соседству. Запись об этом она разместила в группе «Подслушано Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор поста уточнила, что накануне у ее соседей была «пьяная вечеринка», и в 21.00 компания, пользуясь своим законным правом на шум, активно веселилась. Супруг автора поста решил наведаться к меломанам и попросить их снизить громкость вечерней дискотеки.

«Вообще там живет девушка, но к ней друзья пришли, - пояснила псковичка. - Шум, ор, музыка, пляски. Муж пошел разбираться, потому что полиция отказалась ехать, якобы имеют право в 21.00 шуметь. В общем, муж пошел успокаивать, и его скинули с лестницы. Скинули два парня. Сейчас идет следствие, неизвестно, что им будет, может какой штраф копеечный».

Как пишет ЦДИ, они не сами скинули мужчину, их убедила это сделать соседка.