Общество

Более 10% псковичей продлят майские праздники отпусками - опрос

Майские праздники в этом году продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Каждый восьмой работающий пскович возьмет отпуск на дни между выходными и праздничными, чтобы получить длинный отпуск. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob.

Так, 13% псковичей возьмут отпуск на дни между майскими праздниками, чтобы получились длинные каникулы. Не планируют этого делать 64% опрошенных. По сменному графику работают 15% респондентов, еще 8% пока не решили, как провести первую майскую декаду.

Чаще всего о планах продлить отпуск на счет праздничных дней сообщают псковичи с доходом свыше 80 тысяч рублей (17%). Мужчины делились подобными планами чаще женщин (16 и 11% соответственно).