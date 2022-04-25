Общество

Опыт работы псковского архива представлен в наукограде «Сириус»

Руководитель Государственного архива Псковской области представила проекты учреждения в Сочи 24-26 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе архива.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

Материалы были презентованы в рамках образовательного интенсива «Развитие способностей обучающихся при изучении истории России», проходящего в Парке науки и искусства на федеральной территории «Сириус». Его участниками стали преподаватели школ и вузов, методисты, специалисты региональных отделений Российского исторического общества и региональных центров выявления и поддержки талантливых детей, работающих по модели «Сириуса».

Представила материалы руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова. Она подчеркнула, что сегодня архивы остаются хранителями объективной и документально подтвержденной информации о прошлом страны. А потому архивисты рассматривают самые разнообразные формы сотрудничества и взаимодействия с партнерами для работы со школьниками и студентами. Псковский архив регулярно организует выставки, проводит конференции и экскурсии, накоплен опыт реализации совместных проектов с коллегами из Ленинградской области.

«Архивы давно уже вышли за пределы своих регионов. Мы экспонируем выставки в соседних областях, активно работаем над созданием сайтов в интернет-сети, создаем видеоролики образовательного и познавательного характера. Педагоги из любой точки страны могут использовать все предлагаемые нами материалы в своей работе на уроках, на дополнительных занятиях по истории края или в рассказах об исторических деятелях», - отметила Наталья Исакова.