Заведующей новым детским садом на Запсковье станет Елена Козлова

Депутаты Псковской городской Думы согласовали кандидатуру Елены Козловой для назначения заведующей детским садом №58 «Юниор-парк» (улица Юности, 30). Об этом с сессии гордумы, которая проходит 26 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Ее кандидатуру в ходе тайного голосования депутаты поддержали единогласно.
Напомним, здание детсада №58 ввели в эксплуатацию 19 января. Строительство велось на средства и силами частного инвестора с последующей передачей муниципалитету. Затраты группы компаний «ЛУГ» составили 150 млн рублей.
«Юниор-парк» рассчитан на 140 мест (семь групп, включая три ясельных).
Кроме того, депутаты гордумы назначили Анну Парунову аудитором Контрольно-счетной палаты Пскова. Ее кандидатуру поддержали единогласно.