Общество

Заведующей новым детским садом на Запсковье станет Елена Козлова

Депутаты Псковской городской Думы согласовали кандидатуру Елены Козловой для назначения заведующей детским садом №58 «Юниор-парк» (улица Юности, 30). Об этом с сессии гордумы, которая проходит 26 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ее кандидатуру в ходе тайного голосования депутаты поддержали единогласно.

Напомним, здание детсада №58 ввели в эксплуатацию 19 января. Строительство велось на средства и силами частного инвестора с последующей передачей муниципалитету. Затраты группы компаний «ЛУГ» составили 150 млн рублей.

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«Юниор-парк» рассчитан на 140 мест (семь групп, включая три ясельных).

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