Общество

Юрий Сорокин поможет организовать поездку псковских ветеранов в Петербург на празднование Дня Победы

При финансовой поддержке вице-спикера регионального парламента Юрия Сорокина делегация ветеранов Псковской области в дни празднования Дня Победы посетит Санкт-Петербург. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, договоренность об организации поездки стала результатом встречи депутата с председателем областного совета ветеранов Николаем Груздовым в общественной приёмной партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Мы каждый год в мае стараемся выезжать в Санкт-Петербург, чтобы посетить памятные места, связанные с Великой Отечественной войной. Это мероприятие поистине для души ветеранов, и мы очень хотели бы продолжить сложившуюся традицию», - обратился к вице-спикеру ветеран. По словам Николая Груздова, точная программа двухдневной поездки пока не определена, но ветераны хотели бы посетить Пискаревский мемориал, музей блокады и патриотическое объединение «Ленрезерв», где в дни празднования памятных дат Великой Отечественной войны будет открыта экспозиция автомобилей, военной техники, материального и духовного наследия военных времен.

Юрий Сорокин попросил уточнить предполагаемое количество участников. По словам Николая Груздова, в состав делегации войдет около 30 человек – председатели районных советов ветеранов и члены областного президиума.

«Безусловно, эта поездка состоится, все необходимые средства будут выделены», - откликнулся на просьбу ветеранов вице-спикер. Кроме того, пользуясь случаем, Юрий Сорокин как руководитель региональной общественной приёмной поблагодарил ветеранов области за активное участие в акции «Единой России» по отправке писем военнослужащим, задействованным в спецоперации на Украине.