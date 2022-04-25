Еще 62 человека заразились коронавирусом в Псковской области, двое умерли

62 человека в Псковской области заразились коронавирусом за прошедшие сутки, всего - 109 327. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
За весь период пандемии выздоровели 106 845 псковичей (+58), умерли от COVID-19 1815 пациентов (+2 летальных случая).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 34502/10
Великие Луки – 16775/10
Бежаницкий район – 1426/0
Великолукский район – 2628/3
Гдовский район – 1952/0
Дедовичский район – 2822/1
Дновский район – 882/0
Красногородский район – 999/0
Куньинский район – 970/1
Локнянский район – 1053/0
Невельский район – 4982/4
Новоржевский район – 1157/1
Новосокольнический район – 3125/0
Опочецкий район – 3348/9
Островский район – 5224/0
Палкинский район – 1066/0
Печорский район – 2491/1
Плюсский район – 1719/1
Порховский район – 3879/3
Псковский район – 8754/5
Пустошкинский район – 1345/0
Пушкиногорский район – 1457/0
Пыталовский район – 1455/2
Себежский район – 2730/6
Стругокрасненский район – 1828/3
Усвятский район – 712/2
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.