Общество

Законопроект о льготном проезде детей в пригородных поездах рассмотрит областное Собрание

Председатель парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов инициировал рассмотрение в Собрании проекта постановления в поддержку федерального закона, касающегося льготного проезда детей в пригородных поездах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, поправки в устав железнодорожного транспорта РФ подготовила группа сенаторов и депутатов Госдумы, которую возглавил сенатор от Псковской области, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Андрей Козлов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Андрей Козлов прокомментировал суть законодательной инициативы: «Дети до 5 лет включительно могут пользоваться правом бесплатного проезда в поездах пригородного сообщения. Дети с 7 лет, как правило, это школьники, в абсолютном большинстве регионов также получают 50-процентную скидку на проезд. При этом категория детей от 5 до 7 лет оказалась социально незащищённой, потому что по федеральному законодательству им не полагается никаких льгот, а на уровне регионов далеко не везде введена частичная оплата проезда».

Региональные нормативные акты, предусматривающие для этой возрастной группы льготный проект, приняты в 48 субъектах РФ. Псковская область в их число не входит.

«При этом в городском общественном транспорте для всех детей не старше 7 лет на федеральном уровне установлен бесплатный проезд, - обратил внимание на правовой казус Андрей Козлов. – Авторы законодательной инициативы предлагают привести к единообразию норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до 7 лет включительно в пригородных поездах без предоставления отдельного места по аналогии с городским транспортом. Я думаю, это разумная инициатива и мы должны ее поддержать».

Рассмотрение законопроекта в Государственной Думе запланировано на май текущего года. В случае его поддержки депутатским корпусом областного Собрания соответствующее постановление будет направлено в нижнюю палату российского парламента.