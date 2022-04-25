Общество

Память жертв чернобыльской катастрофы почтили в Пскове

Митинг, приуроченный к 36-ой годовщине чернобыльской катастрофы, прошел в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, в Сквер павших борцов к памятному знаку «Псковичам – жертвам Чернобыля» пришли ликвидаторы чернобыльской аварии, родные и друзья погибших «чернобыльцев», официальные лица, общественники. Псковское областное Собрание депутатов представлял председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

По многолетней традиции мероприятие началось с заупокойной литии в память о жертвах чернобыльской катастрофы, ее отслужил священник храма Богоявления Господня с Запсковья, протоиерей Виктор Кулев – в прошлом сам ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС.

Затем перед собравшимися выступили представители органов власти и общественных организаций, в том числе председатель областной общественной организации «Союз «Чернобыль» Михаил Кошурников. Участники митинга почтили память жертв чернобыльской катастрофы минутой молчания. К памятному знаку возложили гирлянду слава и цветы.

Напомним, 26 апреля 1986 года произошла авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Эта дата является днем памяти о страшной катастрофе и погибших в ней, а также героизма работников станции, ликвидаторов, пожарных, медиков и всех людей, причастных к ликвидации последствий аварии.