Общество

Для отцов расширили право на материнский капитал

Для отцов расширили право на материнский капитал. Об этом сообщила сенатор Елена Бибикова в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Елены Бибиковой

«Сегодня на 524-м пленарном заседании Совета Федерации одобрили федеральный закон, определяющий право на получение материнского капитала для мужчин, одиноко воспитывающих ребенка или детей, имеющих гражданство Российской Федерации, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой РФ. То есть право на материнский капитал будут иметь мужчины с российским гражданством, в одиночку воспитывающие второго или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного начиная с 1 января 2020 года, в случае смерти матери-иностранки», - объяснила Елена Бибикова.

Ограничение на возможность получения материнского капитала вводится для лиц, оставивших детей в родильном доме или иной медицинской организации, и лиц, давших письменное согласие на усыновление своего ребенка другими родителями, уточнила она.

Также закрепляется переход возникшего права к ребенку или детям в таких случаях, как смерть отца или усыновителя, лишение родителей родительских прав, отмена усыновления, добавила сенатор.