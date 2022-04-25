Общество

Более 300 тысяч рублей задолжал по алиментам житель Красногородска

Пыталовский районный суд огласил приговор в отношении жителя Красногородска, обвиняемого в невыплате алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

С 27 октября по 31 декабря 2021 года мужчина не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Сумма задолженности за указанный период составила более 30 000 рублей, а общая, с учетом возбужденного ранее исполнительного производства о взыскании алиментов, – более 300 000 рублей.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся, говорится в сообщении. Приговором суда ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 5 месяцев с удержанием из заработка 5% в доход государства.