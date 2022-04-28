Общество

Псковский губернатор поддержал ряд проектов победителей «Большой перемены»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена-2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Михаил Ведерников поздравил ребят с успешным участием во всероссийском конкурсе, конкуренция в котором оказалась очень высока, а также поблагодарил родителей и педагогов за внимательную, вдумчивую работу с детьми, помощь и поддержку в их становлении и реализации.

В диалоге с главой региона ребята поделились впечатлениями от участия в конкурсе, рассказали о разработанных проектах и задали интересующие их вопросы. Выпускник многопрофильного лицея № 8 Денис Жгунов поблагодарил Михаила Ведерникова за поддержку молодежи, волонтерства и представил проект по модернизации общественного транспорта «Культурная дорога». Школьник предложил изменить внешний и внутренний облик одного из пассажирских автобусов, наполнить его информацией о культуре региона, которая будет представлена в разных современных форматах, вплоть до проведения интерактивных экскурсий. Михаил Ведерников поддержал проект и подчеркнул, что он может быть реализован в качестве пилота на одном из городских маршрутов.

Отдельное внимание глава региона уделил проекту по созданию децентрализованной системы энергоснабжения, которая позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение населенных пунктов, не подключенных к единой системе. Один из его авторов, выпускник Гуманитарного лицея города Пскова Олег Михайлов рассказал, что за четыре года проект досконально проработан от построения математических алгоритмов до создания готового аппаратно-программного комплекса. В качестве тестирования такая система уже успешно апробирована в одном из частных домов Псковской области.

Михаил Ведерников задал несколько уточняющих вопросов и заверил, что даст поручение профильным специалистам внимательно ознакомиться с проектом. Губернатор напомнил, что власть региона уделяет повышенное значение вопросам повышения надежности и модернизации системы энергоснабжения, и такие инновационные подходы — хорошее подспорье в этой работе.

В числе направлений, которые также были отражены в представленных проектах, развитие туризма, озеленение и благоустройство общественных пространств, создание на площадке торговых центров детских технопарков, культурно-социальных пространств. Каждый из проектов получил оценку со стороны губернатора и будет изучен профильными специалистами на предмет возможной реализации на территории Псковской области.

Михаил Ведерников также поддержал инициативу одного из участников встречи. Она касалась организации фестиваля для конкурсантов и победителей «Большой перемены». «Для успешной и талантливой молодежи надо создавать условия для общения. У вас единое сообщество со схожим взглядом на жизнь, общим подходом к реализации своих идей. И если вы будете общаться, а мы вам поможем, уверен, что вы принесете большую пользу и своей малой родине, где вы живете, и нашей большой стране», — заметил Михаил Ведерников и добавил, что программа фестиваля будет максимально наполнена обучающими и развивающими семинарами и тренингами.