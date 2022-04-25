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Общество

Патрушев призвал вернуть советский опыт образования в российские школы

27.04.2022 08:19|ПсковКомментариев: 1

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал вернуть передовой советский опыт образования в российские школы.

«Сложившаяся ситуация доказывает необходимость отстаивания традиционных российских духовно-нравственных ценностей, реформирования системы образования и просвещения с возвращением исторически оправдавших себя преимуществ отечественной школы. Я и в настоящее время убежден в том, что советская школа образования исторически была самой передовой и прогрессивной в мире, и движение вперед должно осуществляться с учетом этого. Необходимо больше внимания уделять развитию логического мышления, формировать устойчивые знания и умение принимать самостоятельные решения, а не просто ставить крестики в тестах. Развивать прикладное применение фундаментальных наук», - сказал он в интервью «Российской газете».

По его мнению, нельзя делать ставку исключительно на цифровизацию образования, поскольку «интернет может быть не только источником энциклопедических сведений, но и политизированной дезинформации».

«В основе всего развитие личных интеллектуальных и духовных качеств. Правильно воспитанные, всесторонне образованные, здоровые в физическом и моральном отношении дети, знающие и понимающие историю и культуру своей Родины, это наше богатство и залог гарантированного успешного развития России. Ради будущего наших детей, ради благополучной и процветающей страны, в которой они будут жить, мы сегодня и работаем», - добавил Николай Патрушев.

Напомним, ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что альтернативы ЕГЭ в ближайшие годы в России нет. 

Теги: #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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