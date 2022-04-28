Общество

Почтовые отделения в Псковской области изменят график работы в майские праздники

Отделения Почты России изменят график работы в майские праздники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Так, 1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных: в Москве и Санкт-Петербурге.

30 апреля и 8 мая почтовые отделения закроются на час раньше, за исключением отделений с круглосуточным режимом работы.

2 мая отделения Почты будут работать по обычному графику, 3 мая будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая - по режиму работы воскресенья.

С 4 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте или в мобильном приложении Почты. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.