Общество

«PROПРАВО»: О праве несовершеннолетних на работу. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию очередного выпуска программы «PROПРАВО», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить о праве несовершеннолетних на работу. Вопрос актуальный — скоро лето, а во время каникул на подработку устраиваются многие школьники и студенты.

Напомним, «PROПРАВО» — это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираться в тонкостях законодательства.