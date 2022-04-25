Общество

Сергей Гаврилов поздравил псковичей с Днем российского парламентаризма

C Днем российского парламентаризма поздравил коллег исполняющий полномочия главы Пскова Сергей Гаврилов. Об этом сообщает пресс-служба ОМСУ города.

27 апреля 1906 года начала свою работу Государственная дума Российской Империи. За это время институт парламентаризма прошел непростой путь становления. Представляя интересы людей, отстаивая их социальные права на свободную и достойную жизнь, он занял важное место в системе государственной власти, отметил Сергей Гаврилов.

«От имени депутатов Псковской городской Думы и себя лично поздравляю с Днем российского парламентаризма! В этот праздничный день искренне желаю всем жителям города Пскова крепкого здоровья, добра, счастья, благополучия, а коллегам - депутатам деловой энергии, профессионального роста, успехов в парламентской деятельности и плодотворной работы на благо избирателей и процветания России», – отметил он.