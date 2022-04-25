Общество

Принять участие в акции «Бессмертный полк» пригласил островичей Дмитрий Быстров

Островичей приглашают 9 мая стать участниками акции «Бессмертный полк», которая пройдет в очном формате. Об этом сообщил глава района Дмитрий Быстров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: страница Дмитрия Быстрова в соцсети «ВКонтакте»

Стать участником акции может любой желающий. Для этого необходимо изготовить и пронести в колонне в рамках праздничных мероприятий, которые планируется провести в День Победы на центральной городской площади, транспарант (фотографию) родственника - ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, павшего смертью храбрых в годы Великой Отечественной войны или ушедшего из жизни в мирное время.



Сбор участников акции состоится у ЦУМа (улица1 Мая) в 10.15. Шествие пройдёт в двух колоннах по маршрутам: по улицам Карла Маркса и Владимира Ленина на площадь Клавы Назаровой.



Предварительная регистрация возможна по телефонам: 8 (81152) 3-42-85; 8 (81152) 3-25-89, также можно написать в сообщения группы.