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Общество

Проект зон охраны Великих Лук и доклад детского омбудсмена обсудили в региональном парламенте

27.04.2022 15:58|ПсковКомментариев: 0

Члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов обсудили профильные вопросы апрельской сессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Ежегодный доклад о годовой правозащитной деятельности представила депутатам детский омбудсмен Наталия Соколова. По словам уполномоченного, традиционно наибольшее количество обращений связано с вопросами безопасности детей, и эта тематика является самой актуальной и важной. Часть вопросов была связана с оказанием медицинских услуг, образованием, организацией отдыха детей, жилищными вопросами, семейными конфликтами.

«В 2021 году поступило 224 обращения. Отмечу, что во всех районах работают общественные приемные и общественные помощники уполномоченного», - обратила внимание Наталия Соколова.

Заместитель председателя парламентского комитета Елена Даньшова как директор школы и педагог поблагодарила уполномоченного за активную работу и за то, что она «не сидит в кабинете», а регулярно посещает образовательные учреждения и общается с детьми, учителями и родителями.

«У меня не вопрос, а пожелание обратить внимание на несколько проблем. Это исполнение закона о комендантском часе: очень часто после 22 часов дети спокойно находятся без сопровождения взрослых на улице и в различных заведениях. Второе – продажа несовершеннолетним спиртных напитков, сигарет и вейпов. Когда шестиклассники приносят вейпы в школу и говорят, что свободно их купили, это недопустимо. Речь идет о здоровье целого поколения», - поделилась Елена Даньшова.

Уполномоченный по правам ребенка согласилась с важностью озвученных проблем, отметив, что необходимость совершенствования законодательства в этой сфере, а также о механизмов эффективного исполнения действующих правовых норм обсуждалась на недавней встрече региональных уполномоченных со спикером Собрания Александром Котовым.

Депутат Дмитрий Михайлов обратился к омбудсмену с вопросом о вакцинации детей от коронавируса. По его мнению, этот процесс проходит принудительно. Детский омбудсмен категорически опровергла это утверждение. «Вакцинация детей возможна только по согласию родителей. Кстати, по этому поводу ко мне было только одно обращение, причём от ребенка – родители не разрешали ему сделать  прививку, а он хотел. Мы помогали подростку реализовать его право», - рассказала детский омбудсмен.

Депутат, главный врач областной больницы Анастасия Повторейко подтвердила, что «принудительной вакцинации нет и не будет». Медик поблагодарила детского омбудсмена за взаимодействие с учреждениями здравоохранения, подчеркнув важность проведения просветительской работы по вакцинации детей.

Председатель парламентского комитета Игорь Дитрих, пользуясь случаем, спросил у инфекциониста, какой вакциной от ковида прививают детей в регионе и есть ли случаи осложнений. «Вакцинируем "Спутником М", первая партия этой вакцины поступила в феврале. Ни одного случая тяжелого осложнения не зарегистрировано», - сообщила Анстасия Повторейко.

Другие члены комитета также задали вопросы детскому омбудсмену и положительно оценили деятельность регионального уполномоченного по правам ребенка. 

Проект постановления «О границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения города Великие Луки и о требованиях к градостроительным регламентам в границах данных зон» членам комитета представил председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик. Выступление руководитель органа исполнительной власти начал со слов благодарности депутатскому корпусу за взаимодействие в вопросах сохранения памятников: «Когда депутаты подключаются – это всегда позитив».

Специалист сообщил, что работа над проектом зон охраны Великих Лук началась еще в 2020 году и велась в непосредственном контакте с администрацией муниципалитета. По словам Вадима Нэдика, изначально рассматривался вариант разработки «огромной зоны охраны», захватывающей и периферийные части города, но от такого «гигантского проекта» отказались. В границы объединенной зоны охраны попал 31 памятник истории и архитектуры, расположенный в историческом центре города.

В ходе обсуждения документа члены комитета задали специалисту несколько вопросов, суть которых сводилась к одному – не приведет ли принятие объединенной зоны охраны к дополнительным ограничениям и сложностям для жителей Великих Лук.

«Новый проект зоны охраны, наоборот, дает городу возможность "задышать", а не накладывает новые ограничения на его развития, - развеял опасения депутатов Вадим Нэдик. - Сейчас даже снос постройки, которую давным-давно нужно убрать, невозможно согласовать». «Действительно, стоят развалюхи, а с ними ничего не сделать», - согласилась депутат из Великих Лук Елена Даньшова.

Члены комитета проголосовали в поддержку проекта постановления.

Также комитет рассмотрел законодательную инициативу прокуратуры области, уточняющую распределение полномочий по предоставлению социальных выплат отдельным категориям гражданам – депутаты рекомендовали принять проект закона в двух чтениях.

Кроме того, комитет поддержал законопроект о распространении мер социальной защиты  на проживающих на территории области инвалидов военной травмы, полученной в ходе специальной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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