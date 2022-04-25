Общество

Льва Шлосберга второй раз привлекают к ответственности за дискредитацию ВС России

В отношении лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга составлен второй протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Вооруженных сил). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Яблока».

Нарушение связано с одним из эфиров на YouTube-канале «ГражданинЪ TV».

По первому протоколу Шлосберг был оштрафован 18 апреля на 32 тысячи рублей, однако решение суда еще не вступило в силу.

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К административной ответственности по статье о дискредитации ВС Росси привлекли уже 10 членов «Яблока».