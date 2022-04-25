Карантин по бешенству отменили в двух районах Псковской области

Ограничительные мероприятия по бешенству отменили в двух районах Псковской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Карантин отменяется в трех личных подворьях:
- Великолукский район, деревня Максимово, Портовый тупик, 5 (и на прилегающей территории к эпизоотическому очагу);
- Великолукский район, деревня Покарево, Дачный переулок, 2А (и на прилегающей территории к эпизоотическому очагу);
- поселок Кунья, улица Речная, 12 (и на прилегающей территории к эпизоотическому очагу).