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Общество

Еще 59 человек заболели коронавирусом в Псковской области, один пациент умер

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59 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 109 386. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона. За весь период пандемии в Псковской области выздоровели 106 940 человек (+95). Умерли от COVID-19 1816 пациентов, один летальный случай зафиксирован вчера, 26 апреля. Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: Псков – 34519/17

Великие Луки – 16777/2

Бежаницкий район – 1430/4

Великолукский район – 2629/1

Гдовский район – 1954/2

Дедовичский район – 2823/1

Дновский район – 882/0

Красногородский район – 999/0

Куньинский район – 970/0

Локнянский район – 1054/1

Невельский район – 4984/2

Новоржевский район – 1157/0

Новосокольнический район – 3127/2

Опочецкий район – 3348/0

Островский район – 5228/4

Палкинский район – 1066/0

Печорский район – 2494/3

Плюсский район – 1720/1

Порховский район – 3884/5

Псковский район – 8760/6

Пустошкинский район – 1345/0

Пушкиногорский район – 1457/0

Пыталовский район – 1455/0

Себежский район – 2732/2

Стругокрасненский район – 1834/6

Усвятский район – 712/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.