Еще 59 человек заболели коронавирусом в Псковской области, один пациент умер

59 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 109 386. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
За весь период пандемии в Псковской области выздоровели 106 940 человек (+95). Умерли от COVID-19 1816 пациентов, один летальный случай зафиксирован вчера, 26 апреля.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 34519/17
Великие Луки – 16777/2
Бежаницкий район – 1430/4
Великолукский район – 2629/1
Гдовский район – 1954/2
Дедовичский район – 2823/1
Дновский район – 882/0
Красногородский район – 999/0
Куньинский район – 970/0
Локнянский район – 1054/1
Невельский район – 4984/2
Новоржевский район – 1157/0
Новосокольнический район – 3127/2
Опочецкий район – 3348/0
Островский район – 5228/4
Палкинский район – 1066/0
Печорский район – 2494/3
Плюсский район – 1720/1
Порховский район – 3884/5
Псковский район – 8760/6
Пустошкинский район – 1345/0
Пушкиногорский район – 1457/0
Пыталовский район – 1455/0
Себежский район – 2732/2
Стругокрасненский район – 1834/6
Усвятский район – 712/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.