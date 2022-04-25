Общество

На берегу Городищенского озера в Изборске заметили краснокнижную птицу

На берегу Городищенского озера в Печорском районе заметили краснокнижную птицу - канадскую казарку. Об этом сообщает Изборский музей на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Михаил Куземка

Родиной канадской казарки является Северная Америка, птица гнездится на территории Аляски и Канады. Считается самым крупным представителем рода казарок, длина ее тела может достигать 110 см, а размах крыльев - 1,8 м. Вид занесен в Красную Книгу РФ и считается исчезнувшим.

«Приезжайте на выходные в Изборск и не упустите возможность познакомиться с редкой птицей!» - пригласили туристов.