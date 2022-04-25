Общество

Обработка земель от борщевика в Псковской области начнется с 5 мая

В рамках рабочего совещания по борьбе с борщевиком Сосновского, которое состоялось в среду, 27 апреля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил подготовку к обработке территорий от сорного растения с ответственными специалистами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Так, председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов отметил, ранее по поручению губернатора выделили 2 миллиона рублей для возмещения части затрат многодетным семьям для обработки земельных участков от борщевика химическим способом.

«Сейчас в комитет поступают заявки. Специалисты оказывают консультативную помощь. Поступившие обращения рассмотрены», — отметил Николай Романов. Он добавил, что указанные в обращениях территории включили в план борьбы с борщевиком на текущий год.

«Информационно данную меру поддержки необходимо поддержать, потому что тема важная. Надо напомнить людям, что такая возможность есть», — поручил губернатор.

Об обработке полос отвода автомобильных дорог доложил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов. Он подчеркнул, что в текущем году планируется обработка территорий вдоль порядка 620 километров дорог, что в два раза больше показателей прошлого года. Но закупка гербицидов, объявленная ранее «Псковавтодором», не состоялась. Специалисты скорректировали техническое задание и разместили закупку повторно.

«Дорожникам стыдно попадать в ситуацию, когда вовремя не разыгран контракт. Нужно прогнозировать, вести предварительную работу. У нас значительные площади поражены борщевиком. Но если мы не примем исчерпывающие меры, то ситуация будет ухудшаться. Берите на особый контроль, чтобы сбоев не было», — поручил глава региона.

Руководитель регионального филиала Россельхозцентра Юрий Бабахин отметил, что с 15 муниципалитетами заключили договоры для уничтожения борщевика на 260 гектарах территорий. Из-за затяжной весны и задержки в развитии растений обработка начнется не ранее 5 мая.

Также с докладами выступили представители муниципалитетов. Глава Бежаницкого района Сергей Михеев отметил, что в текущем году планируется подготовить 15 гектаров территорий. Участки определены, к настоящему моменту заключены практически все договоры с подрядчиками, работу планируется начать в оптимальные сроки.

Губернатор положительно оценил организацию борьбы с борщевиком в муниципалитете и отметил, что Бежаницкий район — один из претендентов на новую меру поддержки в части софинансирования работ из областного бюджета по уничтожению сорного растения.

Глава Псковского района Наталья Федорова отметила, что в муниципалитете обстановка с распространением борщевика непростая. В текущем году заключили договоры на сумму 2,1 миллиона рублей, площадь обработки составит 80 гектаров. На острове Залита планируется обработать 1,5 гектаров земли. Также ведется активная работа с сельхозпроизводителями и застройщиками.

«Обработку начнем 5 мая, затягивать не будем», - отметила руководитель муниципалитета.

Губернатор подчеркнул, что важно выполнить все планы в полном объеме, потому что от жителей муниципалитета поступает много обращений из-за ситуации с распространением борщевика.

«Тема борьбы с борщевиком будет находиться у меня на особом контроле. Все необходимые на региональном уровне решения, чтобы эффективно бороться с сорным растением, приняты. Прошу к этому серьезно отнестись. У нас большое количество борщевика в районах, давайте менять эту ситуацию к лучшему», - подытожил Михаил Ведерников.

По итогам совещания Губернатор также дал ряд поручений после рассмотрения вопроса о взаимодействии органов государственного земельного надзора с органами муниципального земельного контроля.