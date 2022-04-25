Общество

«Горячая линия» для родителей тяжелобольных детей начала работу в Псковской области

В Псковской области начала работу благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» - «горячая линия» для родителей тяжелобольных детей, которые не могут получить или оплатить необходимое лечение для ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе АНО «Верное направление».

Изображение: пресс-служба АНО «Верное направление»

Обратиться на «горячую линию» можно в случае, если возникли сложности с получением или оплатой лекарственных препаратов, назначенного лечения, технических средств реабилитации или необходимых ребенку обследований, а также с проездом до места лечения и проживанием в момент его прохождения.

Специалисты службы «Верное направление» проверят возможность получения помощи от государства, помогут собрать необходимые пакеты документов для обращения в благотворительные фонды и будут сопровождать каждый конкретный случай до момента получения помощи.

Телефон бесплатной горячей линии – 8 800 303 30 30, время работы – по будням с 06.00 до 18.00. Сайт проекта находится здесь, группа в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке.

Сотрудники службы рассматривают обращения только от законных представителей ребенка (до 18 лет), граждан Российской Федерации. Поиск вариантов получения помощи осуществляется после изучения медицинских документов. В случае обращения к благотворительным фондам по их запросу могут потребоваться документы о финансовом состоянии.

Проект реализуется при поддержке администрации Псковской области, Агентства стратегических инициатив, Общероссийского народного фронта а также фонда «Росконгресс».