Общество

Объекты Острова и Великих Лук лидируют в голосовании за проекты благоустройства

Пушкинский сквер в Великих Луках и Детский парк в Острове лидируют в голосовании за проекты благоустройства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Онлайн-голосование за объекты благоустройства проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Сейчас свой выбор в пользу той или иной территории сделали уже около 7 тысяч человек.

Лидируют по общему количеству набранных голосов объекты Пскова и Великих Лук. Наибольшее количество голосов, поддерживающих один проект, более 580, отдали Пушкинскому скверу в Великих Луках. Он вдвое опережает ближайшего конкурента в муниципалитете - площадку напротив кинотеатра «Родина».

Согласованной позиции по комплексному приведению в порядок территорий придерживаются голосующие за объекты в Островском районе. Здесь с большим отрывом побеждает проект второй очереди благоустройства Детского парка. За него проголосовали около 500 человек.

В Пскове в лидерах - территория пляжа на берегу реки Великой в районе Овсище (улица Отрадная) - около 360 голосов. Проект благоустройства предусматривает установку детской и спортивной площадок.

Активность в голосовании отмечена также за объекты благоустройства в Великолукском, Невельском, Псковском и Пыталовском районах.

Голосование продлится до 30 мая. В нем могут принять участие граждане с 14 лет.

Проголосовать можно на странице с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета либо через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников. Территории — победители голосования войдут в программу благоустройства на 2023 год.

Напомним, в прошлом году в рамках программы ФКГС благоустроили 64 территории, в том числе 55 общественных и 9 дворовых. Бюджет программы в 2021 году составил около 160 миллионов рублей. Еще 200 миллионов рублей дополнительно выделили на ремонт дворов в муниципалитетах. Все обязательства по ним исполнили в срок.

В этом году на благоустройство общественных территорий в Псковской области будет направлено 165 миллионов рублей. Планируется привести в порядок более 40 общественных территорий и 30 дворов. В их числе и те объекты, которые были отобраны в ходе проведения Всероссийского онлайн-голосования прошлого года.