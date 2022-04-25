Общество

Публичные слушания по проекту благоустройства сквера Клавдии Назаровой пройдут в Острове

Глава Островского района Дмитрий Быстров приглашает местных жителей на публичные слушания, где будет представлен проект благоустройства участка площади и сквера имени Героя Советского Союза К. И. Назаровой. Запись об этом глава района разместил в своем телеграм-канале.

Фото: Дмитрий Быстров / Telegram

Собрание участников публичного слушания состоится 5 мая в 10.00 в центре культуры «Юбилейный» по адресу: улица 25 Октября, 23. Регистрация участников начнется в 09.30.

В ходе мероприятия участники имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

- выступления на собрании участников публичного слушания;

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичного слушания;

- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний.

Проект благоустройства разработан ООО «Центр открытых информационных систем».