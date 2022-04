Общество

Всемирный день охраны труда отмечается 28 апреля

Всемирный день охраны труда отмечается 28 апреля. Как пишет calend.ru, его цель - привлечь внимание общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте.

Впервые этот день отмечался в 2003 году. Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о работниках, пострадавших или погибших на рабочем месте.

Сегодня более чем в ста странах проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда. Они организуются, как правило, силами местных властей, профсоюзных организаций, организаций работодателей и специалистов в области охраны труда.

Как отмечают в министерстве здравоохранения и социального развития РФ, в последние годы «эти акции вызывают все больший интерес и поддержку со стороны руководителей и работников промышленных предприятий и фирм России».

По оценкам МОТ, каждый год в мире около 2,3 миллиона человек погибают в результате несчастных случаев на рабочем месте и профессиональных заболеваний. Из этого числа около 317 тысяч случаев составляют несчастные случаи со смертельным исходом и около 1,7-2 миллиона смертей, вызванных заболеваниями, связанными с работой.

Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270 миллионов несчастных случаев на производстве, которые ведут к отсутствию на рабочем месте в течение более 3 дней, и от около 160 миллионов случаев болезней без смертельного исхода. В результате неадекватного обеспечения стандартов охраны труда глобальной экономике наносится ущерб в размере 4% ВВП.

Каждый год Всемирный день охраны труда посвящается проблемам, стоящим перед МОТ, и проходит под разными девизами. Например: «Культура охраны труда на каждом рабочем месте», «Управление профессиональными рисками», «Безопасный труд – право каждого человека», «Продвижение охраны труда в "зеленой" экономике», «Профилактика профессиональных заболеваний», «Охрана труда при использовании химических веществ на рабочих местах», «Вместе повысим культуру профилактики в охране труда», «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов», «Оптимизация сбора и использования данных по охране труда», «Охрана труда и будущее сферы труда», «Предвидеть кризис и быть готовым к нему», «Общими усилиями сформировать позитивную культуру охраны труда» и так далее.