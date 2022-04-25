Общество

Власти России планируют повысить МРОТ

Минимальный размер оплаты труда предлагается увеличить на 9%, рассказал газете «Известия» высокопоставленный источник в Госдуме. По его словам, такой же уровень индексации предусмотрен и для прожитого минимума.

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Федеральный чиновник, принимающий участие в обсуждении, подтвердил, что увеличение МРОТ и ПМ рассматривается в диапазоне 9-10%. Еще один собеседник издания в Госдуме поделился, что в профильном комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов «идут разговоры» о 8-10%.

В Минтруде и Минфине на запрос оперативно не ответили.

Сейчас МРОТ составляет 13 890 рублей, а ПМ — 12 654. В случае повышения показателей на 9% они составят 15 140 рублей и 13 793 рубля соответственно.

С 1 января 2021 года начал действовать новый порядок расчета МРОТ. Теперь он составляет 42% от медианной зарплаты по России за предыдущий год. У правительства сейчас есть временное право поднимать МРОТ и прожиточный минимум без одобрения парламента, и кабмин вряд ли будет использовать методику медианной зарплаты, пояснил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

При этом с 1 января 2022-го и МРОТ, и пенсии повысились на 8,6%, что слегка выше прошлогодней инфляции – 8,4%. Кабмин оценивал, что повышение МРОТ поспособствует увеличению зарплаты около 2,7 млн работников.

По последним данным Росстата, фактическая инфляция с начала этого года по 22 апреля достигла 11,32%. В годовом выражении она уже превышает 17%.

МРОТ, ПМ и страховые пенсии обычно индексируют с 1 января. Однако в этом году в связи с резким ускорением инфляции на фоне российско-украинского конфликта было решено провести внеочередную индексацию.