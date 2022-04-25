Общество

Псковский астроном-любитель запечатлел объекты глубокого космоса в созвездии Девы

Псковский астроном-любитель, фотограф Петр Митрофанов запечатлел объекты глубокого космоса в созвездии Девы. Снимки опубликованы в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов

«Созвездие Девы богато разными галактиками. На снимке галактики NGC 5775, 5774, IC 1066, IC 1067 и др. в восточной части созвездия Дева. NGC 5775 — спиральная галактика с перемычкой (SBc), расстояние до галактики — 18,97 мегапарсек. Спиральная галактика NGC 5774 находится дальше (на расстоянии 25,42 мегапарсек) и имеет тип Sbcd», — рассказал он.

Также на снимке проявились галактики IC 1066 и IC 1067. «IC 1067 — это спиральная галактика с перемычкой типа SBb Хаббла и, по оценкам, находится на расстоянии 71 миллиона световых лет от Млечного Пути», — добавил астроном-любитель.

Съемка проводилась в телескоп SWBKP25012 камерой QHY8L в деревне Черняковицы Псковского района в ночь с 26 на 27 апреля.

Объект глубокого космоса (дипскай, deepsky) — термин, используемый для обозначения, главным образом, слабых астрономических объектов в космосе за пределами Солнечной системы, таких как звездные скопления, туманности и галактики. Эти объекты находятся на расстоянии от сотен до миллиардов световых лет от Земли.