Общество

Соревнования по созданию инфраструктуры из LEGO пройдут в Пскове

Детский технопарк «Кванториум Псков» приглашает школьников и студентов, увлекающихся робототехникой, принять участие в «Промробохакатоне». Соревнования пройдут в очном и дистанционном формате с 12 по 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательной организации.

Фото: технопарк «Кванториум»

Тематика конкурса связана с промышленностью и производством. Командам (2-3 участника + наставник) предстоит выполнить задание по одному из трех направлений:

«Часть инфраструктуры» (8-14 лет, очное участие, создание элементов промышленной инфраструктуры на базе конструкторов LEGO);

«Разработка системы захвата» (12-18 лет, очное участие, разработка и программирование захвата манипулятора на базе Arduino с серводвигателями);

«Техническое зрение» (12-18 лет, дистанционное участие, написание нейросети для детектирования объектов в рабочей зоне манипулятора)

«Хакатон рассчитан на ребят, которые уже имеют представление о том, что такое робототехника. Участие в конкурсе поможет им развить свои навыки, прокачать их, узнать что-то новое, посмотреть на работы других команд. В помощь участникам мы будем проводить обучающие мастер-классы по темам каждого трека», - рассказал организатор конкурса, заместитель директора ДТ «Кванториум Псков» Сергей Тращенков.

Проект команды могут представить в виде готового изделия (для очных участников все необходимое для сборки есть в детском технопарке), прототипа, приложения. Работы, набравшие наибольшее количество баллов от жюри, будут отмечены призами и грамотами, отметили в технопарке.

Для участия необходимо зарегистрироваться на соревнования. С подробными правилами можно ознакомиться в положении.