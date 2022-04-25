Соревнования по созданию инфраструктуры из LEGO пройдут в Пскове

Детский технопарк «Кванториум Псков» приглашает школьников и студентов, увлекающихся робототехникой, принять участие в «Промробохакатоне». Соревнования пройдут в очном и дистанционном формате с 12 по 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательной организации.
Фото: технопарк «Кванториум»
Тематика конкурса связана с промышленностью и производством. Командам (2-3 участника + наставник) предстоит выполнить задание по одному из трех направлений:
«Хакатон рассчитан на ребят, которые уже имеют представление о том, что такое робототехника. Участие в конкурсе поможет им развить свои навыки, прокачать их, узнать что-то новое, посмотреть на работы других команд. В помощь участникам мы будем проводить обучающие мастер-классы по темам каждого трека», - рассказал организатор конкурса, заместитель директора ДТ «Кванториум Псков» Сергей Тращенков.
Проект команды могут представить в виде готового изделия (для очных участников все необходимое для сборки есть в детском технопарке), прототипа, приложения. Работы, набравшие наибольшее количество баллов от жюри, будут отмечены призами и грамотами, отметили в технопарке.
Для участия необходимо зарегистрироваться на соревнования. С подробными правилами можно ознакомиться в положении.