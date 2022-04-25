Общество

Более 15 профессий предлагают абитуриентам псковского агротехнического колледжа

Псковский агротехнический колледж — старейшее образовательное учреждение Псковской области. Первые студенты пришли в его стены еще в 1903 году.

Фото: Псковский агротехнический колледж

Спустя больше 100 лет колледж сохраняет лучшие традиции преподавания. В его филиалах в нескольких районах Псковской области обучаются свыше 1900 студентов, а из стен образовательной организации ежегодно выходит около 400 выпускников.

В этом году Псковский агротехнический колледж объявляет набор по 16 направлениям подготовки. Образование по 10 из них можно получить в Пскове, по 3 — в Идрице и по 3 — в Себеже.

Подробнее узнать о колледже и условиях поступления можно в лонгриде Псковской Ленты Новостей.