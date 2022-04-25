Общество

Пять тысяч дворов благоустроят в российских городах в 2022 году

Пять тысяч дворов и более четырех тысяч общественных пространств будет благоустроено в 2022 году, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Это одно из направлений народной программы "Единой России", с которой она победила на выборах в Госдуму. В его реализации необходима поддержка местных органов власти», - приводит слова Андрея Турчака пресс-служба партии.

Он напомнил, что две недели назад было запущено голосование за объекты благоустройства на 2023 год. «Оно будет проходить до 30 мая. Просьба к местным органам власти – принять участие в организации и сборе голосов, помочь людям подготовить проекты, собрать заявки, добиться, чтобы мнение каждого было услышано и учтено», - сказал Андрей Турчак на Всероссийском муниципальном форуме, который проходит на площадке «Единой России».

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Ранее сообщалось, что в этом году на благоустройство общественных территорий в Псковской области будет направлено 165 млн рублей. Планируется привести в порядок более 40 общественных территорий и 30 дворов. В их числе и те объекты, которые были отобраны в ходе проведения Всероссийского онлайн-голосования прошлого года.