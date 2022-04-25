Общество

Псковичи рассказали, как они относятся к идее исполнения гимна в школах

Учебная неделя в средней школе №24 имени Льва Малякова в Пскове началась с поднятия флага РФ и исполнения гимна. Многие родители решили, что теперь такие мероприятия будут регулярными, ведь накануне помощник президента Владимир Мединский предложил устраивать подобную патриотическую акцию каждую неделю, и его инициативу поддержал президент.

Родители псковских школьников и даже учителя по-разному отнеслись к этой затее: кто-то высказался резко против нововведения, кто-то, наоборот, охотно поддержал.

Правда ли псковские ученики будут начинать утро в образовательном учреждении с поднятия российского флага и пения гимна, в каких регионах уже внедрили эту традицию, и что по этому поводу думают псковичи, читайте в материале «МК в Пскове».